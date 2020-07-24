На Луганщине планируют построить городок для переселенцев

В городе Кременная Луганской области достраивают дом для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в перспективе планируют возведение целого городка для переселенцев. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

«В этом году мы завершаем "Олимп". На территории комплекса строится единственный в Украине центр спортивной гимнастики. Определенную сумму удалось сэкономить, поэтому сделаем еще и легкоатлетический манеж. Кроме того, в ближайшее время будет достроен дом в Кременной для переселенцев на 42 квартиры, а чуть позже еще один. В перспективе – возведение здесь городка для ВПЛ. Все это даст толчок для развития инфраструктуры района», – сказал Гайдай во время встречи с общественностью Кременского района.

Сергей Гайдай отметил, что есть договоренности с вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым по содействию в привлечении средств международных доноров на масштабные инфраструктурные проекты стоимостью от 1,5 до 5 млн долл. Их отбор и экспертизу будет проводить Минрегион.

По словам Гайдая, на Кременщине таким объектом может стать санаторий «Озерный», который будут модернизировать и развивать как современный реабилитационный центр. Сейчас определяются с его балансодержателем и источником финансирования.

Глава ОГА также сообщил, что органам власти разрешено брать кредиты на строительство в государственных банках, поэтому те объекты, на которые уже разработана проектно-сметная документация и проведены тендеры, возможно будут профинансированы еще в текущем году. Остальные войдут в перечень объектов «Большой стройки» на 2021 год.