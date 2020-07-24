Будут изучать в кружках: В «ЛНР» убрали украинский язык из учебных планов школ

Изучение украинского языка в школах «ЛНР» будет проходить в кружках, как внеурочные занятия. Об этом сегодня, 24 июля, заявил на брифинге «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

Он утверждает, что в связи с внесением изменений в «конституцию ЛНР», которые определяют русский язык единственным, имеющим статус «государственного», «изучение украинского языка в образовательных учреждениях может осуществляться внеурочно».

«Это кружковая нагрузка, те часы, которые могут использоваться преподавателем для организации дополнительных занятий, развития детей», – заявил он.

По словам «министра», для организации такой работы родителям учащихся придется обратиться в школу с заявлением.

При этом учебные планы не предусматривают факультативов по изучению украинского языка.

«Что является факультативом? Речь идет о том, что образовательное учреждение имеет право помимо базового плана давать углубление отдельных предметов. Углублять факультативами можно только те предметы, которые внесены в базовый план. То есть, если есть математика, английский язык, физика, соответственно, для углубления изучения отдельных предметов есть понятие вариативная часть. Украинский язык на сегодня не входит в базовый план учебных учреждений, соответственно, как факультатив он на сегодняшний день изучаться не может. И навязывать родителям никто не имеет права», – утверждает Цемкало.