Реализуемые вещи: Резников рассказал о сохранении мира на Донбассе с помощью миротворцев

Для вывода российских войск с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей все равно необходимо будет прибегнуть к миротворческой миссии. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

«Первое – принятие политического решения. Но и после этого они вряд ли позволят зайти Нацгвардии и полиции. Поэтому мы придем все равно к институту миротворцев. Есть такое понятие, как "сохранение мира" и "создание мира". "Создание" – это силовая акция, на которую никто не пойдет, прежде всего Совет безопасности ООН, потому что мандат очень строгий, сложный, рискованный и дорогой. А вот "сохранение мира" – наиболее вероятная история», – рассказал он в интервью одному из изданий.

Резников отметил, что в таком случае миротворцы заходят на эту территорию и разделяют стороны конфликта.

«Думаю, мало кто верит, что это возможно, но теоретически – да. Есть еще миротворческий мандат в ОБСЕ, который никогда не применяли. Мало того, есть один интересный момент: решение в ОБСЕ должно быть в режиме консенсуса, никто не имеет права вето. Однако, если конфликт между странами-участницами ОБСЕ, Украиной и РФ, тогда их голоса не считают. Может быть, Швеция займет активную позицию – в следующем году страна будет председательствовать. Россия может согласиться, если речь о режиме "сохранения лица"», – сказал вице-премьер.

Резников объяснил, что после захода миротворцев начинается погашение горячей фазы конфликта, далее – переходный период с присутствием международных наблюдательных администраций или комиссий, которые смогут осуществлять даже какие-то элементы переходного правосудия. «Это реализуемые вещи», – подчеркнул Резников.