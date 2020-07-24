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Через КПВВ в Еленовке в «ДНР» за месяц пропустили всего порядка тысячи человек

24.07.20 18:29
При пересечении КПП «Еленовка» / Фото из открытых источников
При пересечении КПП «Еленовка» / Фото из открытых источников

В «ДНР» с 22 июня через гуманитарный коридор на линии разграничения в Еленовке пропустили более 1 тыс.человек. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила координатор «республиканского» штаба по борьбе с коронавирусом, который курирует вопрос пересечения линии разграничения, Евгения Коринец, передают местные интернет-ресурсы.

«Каждый раз при открытии гуманитарного коридора в Еленовке к нам в ДНР заезжают по ранее согласованным спискам порядка 150–200 человек. Всего с момента открытия первого коридора 22 июня к нам прибыло более 1000 человек с подконтрольной Киеву территории», – утверждает Коринец.

Она также рассказала, что с момента открытия «горячей линии» штаба на нее поступило порядка 11 тыс. обращений от граждан. Большая часть касается вопросов пересечения линии разграничения в условиях карантина.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

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