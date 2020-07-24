Кадетские классы: В «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей

В «ЛНР» более 30 школ подали заявки на открытие кадетских классов. Об этом сегодня, 24 июля, на брифинге сообщил «министр образования и науки» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

«В республике продолжает развиваться кадетское воспитание. В прошлом году у нас было 18 кадетских классов. В этом году заявки на открытие кадетских классов подали уже 32 образовательных учреждения. То есть, количество кадетских классов увеличится», – заявил Цемкало.

По его словам, в «ЛНР» действуют два кадетских корпуса – в Луганске и Алчевске.

По информации российского образовательного портала «Учеба.ру», кадетские классы появились в РФ с 2014 года. Чтобы открыть кадетский класс, школа должна подать заявку и получить одобрение от департамента образования. Как правило, набор в кадеты идет с 5-7 класса. Классы бывают смешанные, а также только для мальчиков или для девочек. Главный упор в кадетских классах делается на историю – углубленное изучение этого предмета обязательно.

«Важное отличие кадетского класса от обычного в том, что учеба здесь длится до самого вечера – после уроков кадеты строем идут в столовую (где им положена увеличенная порция обеда и полдник), а потом на строевую подготовку. Отчеканив шаг, взвод (именно так, а не класс, и руководит им не староста, а командир) идет на самбо, потом на танцы, потом, например, на курсы военных переводчиков, а потом еще и стрелять в тире. И только получив команду "вольно, разойдись", уходят из школы. Домой, как правило, кадеты попадают не раньше 7 часов вечера», – пишет издание.

Кадеты всегда ходят в форме, есть три комплекта – повседневная, парадная и полевая, – но все равно это строгая униформа, исключающая любые проявления индивидуального стиля. Даже обувь, как правило, покупают черную, одинаковую для всего класса. Дети всюду ходят строем: их день начинается с построения и заканчивается строевой подготовкой.