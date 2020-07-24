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В Мариуполе из городского бюджета выделили материальную помощь бывшим пленным «Л-ДНР»

24.07.20 19:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 24 июля, депутаты Мариупольского горсовета на очередной сессии проголосовали за выделение материальной помощи людям, которые были освобождены из плена «Л-ДНР» 29 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Четыре человека, которые находились в плену на временно неподконтрольных Украины территориях, избрали местом своего постоянного проживания Мариуполь. Выплата помощи будет осуществляться за счет предусмотренных департаментом социальной защиты населения средств для оказания материальной помощи по обращениям граждан», – говорится в сообщении.

Общая сумма выделенных средств составляет более 120 тыс. грн.

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