Украина будет предлагать «нормандской четверке» модернизировать Минские соглашения, – Резников

Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент называл срок – один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае Минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию», – сказал Резников в интервью журналу «Фокус».

По его мнению, европейские партнеры сегодня сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России «так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя».

«Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет», – подчеркнул Резников.

Вице-премьер также считает, что Россия «мечтает сесть за стол переговоров» с США, но «американцы не хотят этого и не считают РФ для себя равной», при этом он указал на важность политической, военно-технической и дипломатической поддержки Украины со стороны США.

Резников отметил, что после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского «Минск» перезапустился, и украинская сторона попыталась «вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело», таким образом стараясь остановить войну.

«Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, о чем записано в "минских соглашениях" – проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, – тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну"», – пояснил он.