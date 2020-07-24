Достаточно заявления: ЦИК упростила процедуру изменения избирательного адреса

Сегодня, 24 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании приняла решение об упрощении процедуры изменения избирательного адреса для переселенцев и мобильных внутри страны граждан. Теперь документальное подтверждение нового адреса не требуется. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства», которым внесены изменения, в частности, в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей», ЦИК изменила и ряд своих постановлений.

«В указанных актах, в частности, исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом», – пояснили в Центральной избирательной комиссии.

Напомним, с 1 июля внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь. Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах и выбирать тех кандидатов, которые будут представлять их интересы, помогать решать насущные проблемы.