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На Донетчине мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за распространение детской порнографии

24.07.20 20:14
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

Завершено досудебное расследование в отношении жителя Мариуполя, которого обвиняют в распространении детской порнографии. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года местный житель, находясь в собственной квартире, установил на собственный ноутбук программное обеспечение, с помощью которого обменивался с другими пользователями "черного" интернета видеофайлами с детской порнографией», – говорится в сообщении.

Жителя Мариуполя обвиняют в распространении изображений и видеоматериалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию (ч. 4 ст. 301 УК Украины).

Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

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