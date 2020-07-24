Между «ЛНР» и РФ возобновили автобусное сообщение

Автобусное сообщение между «ЛНР» и Россией, которое было приостановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, возобновляется. Об этом сегодня, 24 июля, заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник в Twitter.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации возобновлено международное автобусное сообщение между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», – написал Пасечник.

Напомним, ранее в «ЛНР» отменили 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из РФ. При этом необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих в «республику» с подконтрольной украинским властям территории.