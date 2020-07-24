Скоро начнутся аресты: На одном из крупных предприятий «ЛНР» идут обыски и допросы

Во временно неподконтрольном украинским властям Луганске на предприятии «Лугансквода» «силовиками ЛНР» проводятся допросы и обыски. Об этом сообщает паблик «Луганский инсайд» в Telegram.

«В "Луганскводе" идут допросы и обыски. Первый заместитель генерального директора предприятия Галина Соленая отсутствует на рабочем месте. Начальник отдела снабжения со вчерашнего дня ушел якобы на больничный. Силовики изъяли много документов по закупкам материалов и оборудования. Вероятнее всего, со следующей недели начнутся аресты», – говорится в сообщении.

«Лугансквода» – это предприятие, которое обеспечивает поставки воды на неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины.

Напомним, ранее в «ЛНР» был задержан директор одного из коммунальных предприятий Свердловска (после переименования – Должанск). Ему вменяют систематическое вымогательство и получение взяток.