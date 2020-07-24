Украина в ТКГ предложила еще до 6 участков разведения сил на Донбассе, – Резников

В данное время Украина уже приблизилась к выполнению некоторых договоренностей, заключенных в рамках прошедшей встречи в Нормандском формате. В частности, речь идет о разведении сил на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает «ZN.ua».

«Сегодня на столе переговоров Трехсторонней контактной группы (по урегулированию на Донбассе – ред.) уже лежит 5-6 возможных локаций для разведения сил и средств. Мы почти близки к решению, но чего-то не хватает», – отметил он в интервью журналу Focus.

Также, по словам Резникова, стороны приблизились к выполнению еще одного условия – создания двух дополнительных пропускных пунктов гуманитарного характера.

«Я считаю, мы и к этому близки, определены две локации – в Золотом и Счастье. Еще говорим, какие нужны дополнительные меры, чтобы реально работало прекращение огня», – добавил Резников.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.