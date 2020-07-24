Заболевшие COVID-19 могут получить дополнительную помощь от местных органов власти, – Минздрав

На социальную помощь от государства могут претендовать ряд социально незащищенных категорий украинцев, заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает «ZN.ua».

По его словам, за медицинской помощью или за любой другой человек с коронавирусом может обратиться в городскую или областную государственные администрации. Это предусмотрено нормативными документами по борьбе с коронавирусом в Украине.

«Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Они должны сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются», – отметил Степанов.

Дополнительную социальную помощь получат такие категории украинском:

пожилые люди;

люди, которые живут сами на время заболевания;

люди с инвалидностью;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности приобрести те или иные вещи, продукты питания.

За более подробной информацией можно обращаться на горячую линию областных государственных администраций.