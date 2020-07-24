В Киев санавиацией эвакуировали 13 раненых на Донбассе украинских военных

В Киевский военный госпиталь сегодня, 24 июля, эвакуировали 13 военнослужащих, раненых на Донбассе. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

«Военно-транспортным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины АН-26 13 военнослужащих, получивших огнестрельные ранения в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, прибыли в военной площадки аэродрома "Борисполь", а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", расположенный в городе Киеве», – говорится в сообщении.

Сейчас украинские воины размещении в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное.