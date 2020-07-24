Всего 841 заболевший: На Донетчине – 11 новых случаев коронавируса (Карта)

За пятницу, 24 июля, в Донецкой области выявили еще 11 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

В числе заболевших:

3 человека в Славянске (31-летний мужчина и женщины 69 и 70 лет);

3 – в Мариуполе (мужчины 43 и 69 лет и женщина 65 лет);

5 – в Великоновоселковском районе (мужчины 23 и 27 лет и женщины 57, 58 и 81 года).

«Пандемия COVID-19 еще не отступила, общее количество больных в Донецкой области растет каждый день. Это означает, что нам всем нельзя терять бдительности. Призываю со всей серьезностью относиться к карантину и тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия», – подчеркнул Павел Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтвержден 841 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 642 пациента;

находятся на лечении – 188 человек;

летальных случаев – 11.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 июля в Украине COVID-19 заболели 62 823 человека (34 886 пациентов – выздоровели, 1 571 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 119 заболевших (выздоровели – 85 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 611 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 94). В «ЛНР» (на 23 июля) – 604 случая COVID-19 (выздоровели – 540 человек, летальных случаев – 15).