Монументально: На морском курорте «ДНР» открыли колесо обозрения (Фото)

На морском курорте «ДНР» в Седово открыли колесо обозрения. Его высота – 15,5 метров. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Колесо обозрения открыто в поселке Седово по улице Комсомольской, в районе автовокзала. Его высота – 15,5 м, в конструкцию входят 8 кабинок.

Как сообщают отдыхающие в соцсетях, прокатиться 2 круга стоит 100 руб. (41 грн по местному курсу на 25.07.2020), одинаково платят и дети, и взрослые.

В соцсетях по-разному отреагировали на установку аттракциона. Большинство раскритиковали данную новость. «Какой позор… Это прорыв… Тааа, Лас-Вегас… Ну хоть выше деревьев… Все эти аттракционы стоят примерно, как один танк с боекомплектом… Позорище… Монументально», – пишут в местных пабликах.

Есть и те, кому данная инициатива понравилась. «Я катался, очень в детстве было высоко… Класс, но лучше бы блокпост сняли… Вид красивый, особенно, если смотришь на косу, катался в субботу», – делятся люди.

Напомним, ранее о колесе обозрения в Седово рассказал дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста».