COVID-19: В «ЛНР» выздоровел 561 человек

В «ЛНР» медики зарегистрировали 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 606», – уверяют в «республике».

«Выписан полностью выздоровевший и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 561 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 июля в Украине COVID-19 заболели 63 929 человек (35 497 пациентов – выздоровели, 1 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 841 заболевший (выздоровели – 642 пациента, летальных случаев – 11), Луганской области – 120 заболевших (выздоровели – 88 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 645 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 96).