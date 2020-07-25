Сводка из зоны ООС за 24 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Старогнатовки – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь по украинским опорным пунктам у Новотошковского и хутора Вольный (Золотое-4) – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из минометов калибром 82 мм неподалеку Опытного. Также противник использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 151 единица. Под огнем оказались район аэропорта и село Петровское на донецком направлении, а также окрестности сел Новоласпа и Белая Каменка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли северные окраины Донецка – в направлении Донецка (терминал ДАП) выпущены 2 мины из миномета калибром 82 мм , 9 гранат из СПГ, применялось стрелковое оружие. В 05:20 в направлении поселка Спартак выпущены 6 мин из миномета калибром 82 мм».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.