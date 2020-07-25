За сутки в Украине госпитализировали 205 человек с COVID-19, – министр

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1106 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 25 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1106 человек. Из них 64 ребенка, а также 78 медработников. Были госпитализированы 205 человек. Зафиксированы 19 летальных случаев. При этом выздоровели 611 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 63 929 человек. Из них 4 529 детей и 8 274 медработника. При этом в целом выздоровели 35 497 человек. Летальных случаев – 1 590», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (129), Ровенской (143), Львовской (114), Одесской (97) и Ивано-Франковской (85) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 842 случая COVID-19, в Луганской – 119 случаев.