В «ДНР» не пропустили 22 человека: Где ночевали люди (Фото)

В «ДНР» через линию разграничения не пропустили 22 человека – из-за отсутствия в согласованных «республикой» списках. Об этом в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Каплин напомнил, что 24 июля состоялся очередной коридор для прохода людей на КПВВ «Новотроицкое»/КПП «ДНР» «Еленовка» через линию разграничения в Донецкой области. На подконтрольную правительству Украины территорию были пропущены 29 автомобилей, 208 человек, из них 7 с кнопочными телефонами направлены для прохождения обсервации в медицинское учреждение.

В сторону неподконтрольной территории по согласованным «ДНР» спискам пропустили 12 автомобилей, 175 человек.

«У КПВВ "Новотроицкое" вечером оставались 22 человека, которые не были пропущены из-за отсутствия в списках так называемой "ДНР". 11 из них нашей команде удалось временно поселить в Свято-Никольском монастыре, куда люди были доставлены автобусом, заправку которого оплатила наша команда», – отметил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска».

«11 человек, из которых 3 ребенка, остались на ночлег в палатке ГСЧС непосредственно на КПВВ. Им при финансовой поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні наша команда "Пролиска – Волноваха" предоставила продуктовые наборы быстрого приготовления и питьевую воду», – добавил он.

По словам Каплина, на КПВВ продолжают работать психологи Миссии. Также волонтеры и сотрудники Миссии оказывают всевозможную помощь людям, находящимся на КПВВ, в том числе – в установке мобильного приложения «Дій вдома» для лиц, пересекающих линию разграничения в сторону подконтрольной территории.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.