В «ДНР» выявлены еще 34 заболевших COVID-19, два человека умерли

За последние сутки в «ДНР» выявлены 34 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 24 июля, выявлены 34 случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у прибывшего из Украины 17 июля и один случай заболевания выявлен у прибывшего из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 46 лет и женщина в возрасте 91 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1645:

на лечении – 802 пациента,

выписаны – 747 человек,

летальных случаев – 96.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 июля в Украине COVID-19 заболели 63 929 человек (35 497 пациентов – выздоровели, 1 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 841 заболевший (выздоровели – 642 пациента, летальных случаев – 11), Луганской области – 120 заболевших (выздоровели – 88 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 606 случаев COVID-19 (выздоровел – 561 человек, летальных случаев – 15).