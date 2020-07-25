RU
Все новости

В Северодонецке у больного пневмонией подтвердился коронавирус

25.07.20 12:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки зафиксирован один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Положительный результат показал тест, проведенный жителю Северодонецка, который заболел пневмонией.

По состоянию на 25 июля в Луганской области подтверждены 120 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 88 человек;
  • продолжает лечение – 31 человек (9 человек – в больницах, 22 человека – амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 5,45%», – отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 июля в Украине COVID-19 заболели 63 929 человек (35 497 пациентов – выздоровели, 1 590 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 120 заболевших (выздоровели – 88 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 645 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 96). В «ЛНР» – 606 случаев COVID-19 (выздоровел – 561 человек, летальных случаев – 15).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк