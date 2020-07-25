В Минздраве рассказали, можно ли родственникам навещать пациентов больниц

Минздрав не ограничивает доступ родственников к пациентам, находящимся на стационарах больниц, в реанимационных отделениях, и не требует справки с негативным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19. Но при этом родные должны заботиться о безопасности самого больного. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 июля, в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, какие сейчас действуют правила на проведывание родственников в больницах – в том числе в реанимационных и паллиативных отделениях.

«У нас на сегодняшний день не существует никаких запретов касательно проведывания – это во-первых. Во-вторых, у нас нет обязательного условия при посещении иметь справку с негативным результатом ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных COVID-19, которые находятся в больницах с этим диагнозом – их проведывать нельзя», – сообщил Степанов.

При этом министр подчеркнул, что при проведывании близкого человека в больнице нужно подумать о его безопасности – и идти уверенным в том, что коронавирусная болезнь у проведывающего отсутствует и он себя нормально чувствует. Чтобы к основному заболеванию, из-за которого пациент находится в больнице, не прибавился COVID-19.