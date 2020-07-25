На КПП «ДНР» в Еленовке медики оказывали помощь двоим людям

На КПП «ДНР» в Еленовке 24 июля за медпомощью обратились 2 человека. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
В «МЧС» сообщили, что 24 июля на КПП медпомощь потребовалась и была оказана двоим людям.
На КПП «ДНР» в Еленовке 24 июля за медпомощью обратились 2 человека. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
В «МЧС» сообщили, что 24 июля на КПП медпомощь потребовалась и была оказана двоим людям.
КПП был открыт 24 июля.
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КПП работал 24 июля.
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