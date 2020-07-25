RU
Все новости

На КПП «ДНР» в Еленовке медики оказывали помощь двоим людям

25.07.20 13:12

На КПП «ДНР» в Еленовке 24 июля за медпомощью обратились 2 человека. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В «МЧС» сообщили, что 24 июля на КПП медпомощь потребовалась и была оказана двоим людям.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк