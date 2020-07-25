На КПП «ДНР» в Еленовке медики оказывали помощь двоим людям

На КПП «ДНР» в Еленовке 24 июля за медпомощью обратились 2 человека. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В «МЧС» сообщили, что 24 июля на КПП медпомощь потребовалась и была оказана двоим людям.