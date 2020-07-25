Идет торг: Резников пояснил, почему нет очередного этапа обмена пленными

Очередной этап обмена пленными не происходит из-за ряда несостыковок и несогласованностей в списках. Процесс откладывается, поскольку идут торги. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, в гуманитарной группе ТКГ представители РФ предлагают разбивать пленных на категории – кого подтверждать на обмен, а кого нет.

«Мы говорим: "Париж сказал "всех на всех", показываем доказательства: ответы родственникам "администраций" тюрем. Но их отдавать не соглашаются. Взамен просят людей, которых мы реально найти не можем, – их нет в нашей пенитенциарной системе», – сказал Резников.

Также часто запрашивают на обмен без вести пропавших, которых сложно идентифицировать.

«Придумывают квоты, формулы – идет торг, поэтому процесс откладывается», – пояснил вице-премьер.

Резников также рассказал, что иногда представители РФ запрашивают на обмен российских граждан, в том числе офицеров, задержанных из-за событий на Донбассе.

«В последнем обмене были такие, мы пригласили консула РФ, вручили документы и передали на линии соприкосновения. Их переход на территорию ОРДЛО в очередной раз доказывает наличие эффективного контроля РФ на оккупированных территориях Донбасса», – добавил министр.