750 млн грн: В Мариуполе рассказали об инвестициях

Мариуполь привлек 750 млн грн безвозвратных инвестиций на восстановление социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Средства поступили в город в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины». Проект реализуется благодаря Европейскому инвестиционному банку. Благодаря сотрудничеству с правительством Украины город получает средства на восстановление социально важных объектов инфраструктуры. Это позволит в течение 2020-2023 гг. реализовать 13 масштабных проектов. Среди них – мероприятия по энергосбережению, капитальные ремонты и реконструкции школ, больниц, детских садов и учреждений культуры города.

«В течение 5-ти лет делали все, чтобы создать новые возможности для развития города и раскрыть его потенциал. Стали на путь масштабных изменений, благодаря которым Мариуполь становится более доступным, открытым и комфортным. Уже сейчас реконструируются больницы, школы, восстанавливается историческая часть города. Это только начало. Впереди много работы. Через такие изменения в городе создаются новые, доступные услуги, достойные условия обучения для детей», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

Среди проектов-участников: административное здание исполкома, ПК «Украинский дом», МТМО, больница №1, реабилитационные центры Левобережного и Центрального районов, детские сады № 110, 114, 32, 106, школы № 7, 15, 27.

«Это амбициозный план, реализация которого станет для нас новым вызовом. Если говорить о реконструкции административного здания исполкома, то в новых кабинетах будет действовать новый подход к работе. Его философия подчеркнет уникальность города, открытость и прозрачность власти», – сообщил Бойченко.

Также мэр рассказал, что на 1-м этаже админздания планируется открыть музей иконы Георгия Победоносца, которая дала начало развитию города.