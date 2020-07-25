Карантин: Как работают детские сады на Луганщине

Детсады Луганщины работают, но с новыми условиями.

Госпродпотребслужба области проверила каждое дошкольное учреждение на выполнение карантинных мероприятий, чтобы обезопасить малышей.

«На территории Луганской области возобновило работу 131 учреждение дошкольного образования, которые посещают 3 893 ребенка. В частности, в Северодонецке работают 16 учреждений дошкольного образования Северодонецкого горсовета и один частный детсад», – рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Владимир Есипов.

С 25 мая инспекторы Госпродпотребслужбы осуществляют комиссионные проверки. Во время таких комиссий проверялось выполнение рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий на период карантина.

Все детсады Северодонецкого горсовета были обеспечены бесконтактными термометрами, защитными масками, перчатками, антисептиками, бумажными полотенцами, моющими и дезинфицирующими средствами.

В детских учреждениях инспекторы также проводили разъяснительную работу.

Два детсада в Северодонецке до сих пор не открыли. По словам Есипова, эти учреждения еще готовятся выполнять противоэпидемические мероприятия, и будут открыты, когда выполнят все рекомендации и устранят все недостатки.

На протяжении июня-июля более тысячи маленьких северодончан приходят в детсады. Воспитанники детсадов, которые не открылись, могут временно посещать другие детсады города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телекомпании «СТБ»