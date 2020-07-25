В «ДНР» сообщили, сколько автомобилей и людей пропустили через КПП «Еленовка»

147 человек въехали в «ДНР» через КПП «Еленовка» на линии разграничения 24 июля. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«С 09:00 до 18:00 24 июля функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На территорию ДНР пропущено 12 легковых автомобилей, 147 человек», – уверяют в «МЧС».

Там добавляют, что в обратном направлении пропущены 27 легковых автомобилей и 170 человек.

Напомним, в «ДНР» через линию разграничения не пропустили 22 человека – из-за отсутствия в согласованных «республикой» списках.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.