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«ДНР» в комендантский час будут патрулировать «депутаты» вместе с «полицейскими»

25.07.20 14:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» «депутаты» вместе с «полицейскими» будут патрулировать населенные пункты в комендантский час. Об этом сообщил «председатель народного совета» Владимир Бидевка, передают местные интернет-ресурсы.

«С сегодняшнего дня (24 июля – ред.) депутаты народного совета будут проводить дежурства совместно с сотрудниками министерства внутренних дел ДНР в рамках оперативно-профилактической отработки "Ночной город"», – заявил Бидевка и добавил, что также обязательно лично примет участие «в оперативно-профилактической отработке».

«Председатель НС» уверяет, что «совместное патрулирование продлится в течение месяца, его цель в ознакомлении депутатов с фактической ситуацией по соблюдению общественного порядка, а также контроль законности действий сотрудников МВД».

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