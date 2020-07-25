Житель Мариуполя на грантовые средства запустил мастерскую изделий из кожи (Фото)

В Мариуполе Станислав Пащенко во время карантина запустил мастерскую по изготовлению изделий из кожи. Получить грант начинающему предпринимателю помогли в Центре поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

По словам Станислава, в то время, когда у него не было работы, он решил попробовать заняться собственным делом. Изначально хотел делать и продавать обложки на паспорт из кожзаменителя, но не нашел мастерской, где делают принты на нем.

«Я решил попробовать самостоятельно сделать изделия из кожи. Заказал материал, посмотрел видео в интернете. Мне понравилось, и я решил развиваться в данном направлении», – рассказывает Станислав.

Он создал свою страницу в Instagram, но для развития необходимо было оборудование. Начинающий бизнесмен решил попытаться выиграть грант от ПРООН. Но возникла трудность с созданием бизнес-плана. Тогда парень обратился в Центр поддержки и развития МСБ, где ему помогли написать бизнес-план, отредактировали заявку, помогли подготовиться к презентации, проконсультировали по вопросам налогообложения.

В итоге, Станислав смог получить долгожданный грант. Сейчас он продает изделия своей мастерской через Instagram, Facebook, международные онлайн-платформы. В планах – нанять сотрудников и работать с другими материалами.