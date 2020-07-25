Возвращалась в дом: В ОБСЕ рассказали о ранении женщины в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке в июне была ранена женщина. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 24 июля.

СММ уточняла информацию о женщине, которая получила ранение в результате обстрела, произошедшего 21 июня в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города).

20 июля в ходе телефонного разговора женщина рассказала, что рано утром 21 июня, находясь в постройке во дворе своего дома на ул. Лукьяненко, 44, в микрорайоне Трудовские Петровского района, она услышала взрывы неподалеку. По ее словам, возвращаясь в дом, она услышала еще один взрыв и получила ранение левой стороны живота. Она добавила, что сын привез ее в больницу № 14 в Донецке.

21 июля родственник женщины показал наблюдателям медицинскую справку, в которой указано, что 21 июня женщина (60–69 лет) получила осколочные ранения левой стороны брюшной полости.

21 июня медперсонал той же больницы рассказал наблюдателям, что женщина поступила к ним в то же утро.