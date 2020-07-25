На рекордном уровне: У Зеленского рассказали о золотовалютном резерве

Золотовалютный резерв Украины находится на рекордном уровне в 28,5 млрд долл., установленном в 2012 году, и в ближайшее время он может пересечь отметку в 30 млрд долл. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает «Сегодня».

«Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне 28,5 млрд долл. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в 1,5 млрд долл.», – отметил он.

По словам экономиста, «зрада», о которой говорили предшественники, «о том, что Международный валютный фонд больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась».

«2 млрд долл. были получены вчера (24 июля – ред.) на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в 30 млрд долл. К слову сказать, теперешний уровень – это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие – в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года», – сказал он.

Устенко также напомнил, что, представляя нового главу Национального банка Кирилла Шевченко, Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ.

«Потом добавил – независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками», – указал он.

Советник главы государства напомнил, что новый глава Нацбанка уже провел телефонные переговоры с представителями МВФ и европейских институций, а 24 июля президент Зеленский говорил с представителями Европейского банка реконструкции и развития в телефонном режиме. Разговор был более чем позитивный.

«Тоже знаковое дополнительное событие, которое было на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на 2 млрд долл. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на длинные и более дешевые. Экономия для нас, а это порядка миллиарда гривен в год, – вот это размещение», – подчеркнул он.