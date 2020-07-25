В Краматорске прошел турнир памяти зверски убитого участниками НВФ Степана Чубенко (Фото)

В Краматорске сегодня, 25 июля, прошел турнир памяти Степана Чубенко, который зверски был убит членами незаконного вооруженного формирования «ДНР» 28 июня 2014 года. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Быть украинцем – это просто. Любить свою страну, свой язык, свою культуру. Радоваться, увидев сочетание синего и желтого цветов. Но трудно понять, что быть украинцем может быть опасно. В 2014-м, на нашей земле, люди, которые стали жертвами российской имперской пропаганды, убили ребенка – 16-летнего Степана Чубенко – за сине-желтую ленту, за преданность своему государству», – написал Кириленко.

«Степан мог стать соавтором новой Украины, перед ним лежало множество путей. Но все их обрубили в одно мгновение трое коллаборационистов, которые вступили в российские оккупационные войска. И теперь нам предстоит осуществить две вещи: во-первых, прилагать усилия, чтобы убийцы, которые скрываются в России и оккупированном Крыму, не избежали правосудия, а во-вторых, – помнить», – добавил он.

Кириленко также поблагодарил мать Степана Сталину за воспитание народного героя.

Кроме того, губернатор опубликовал фото с турнира памяти Степана Чубенко, который прошел в Краматорске 25 июля.

Напомним, летом 2014 года в Донецке за ношение сине-желтой ленточки представители «ДНР» задержали 16-летнего школьника Степана Чубенко. Юношу жестоко пытали, а потом расстреляли. По данным из протокола допроса Москалева по кличке Жора, непосредственно участвовавшего в расстреле парня, бывший командир незаконного вооруженного формирования «Керчь» Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в «Правом секторе» и причастии к событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Один из свидетелей по делу об убийстве 16-летнего подростка из Краматорска в 2014 году добровольно решил помочь следствию. Он наблюдал казнь Степана Чубенко в Горбачево-Михайловке (Донецкая обл.) от начала до конца. Парня жестоко пытали, били, а затем застрелили пятью выстрелами.

Командир «ополчения ДНР» Вадим Погодин был задержан 20 июня 2017 года в крымской Ялте по запросу Интерпола. Решением суда он был задержан на 40 суток. Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру России с просьбой об экстрадиции Погодина. Позднее появилась информация, что российские силовики выпустили Погодина из Симферопольского СИЗО.

Также сообщалось, что убийцам Чубенко был вынесен заочный приговор – пожизненное заключение.

В Краматорске (Донецкая обл.) в ОШ № 12, где учился Степан, открыли мемориальную доску. Степан Чубенко посмертно награжден орденом «За мужество».