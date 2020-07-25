Жители Донецка и Макеевки в соцсетях сообщают о крупном пожаре (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке – масштабный пожар. Об этом сообщают в соцсетях жители Донецка и Макеевки.

В местных пабликах люди публикуют многочисленные фотографии, на которых виден большой столб черного дыма. Возгорание – за терриконом шахты «Щегловская-Глубокая», в Червоногвардейском районе. Дым хорошо видно из Калининского района Донецка.

Задымление началось около 14:20, на данный момент густой черный дым продолжает валить.

Причина неясна. Местные жители выдвигают различные предположения, и большинство сходятся в том, что пожар – на территории нефтебазы. Также сообщается, что ощущается явный запах резины (как от покрышек) и уже слышно характерное потрескивание.