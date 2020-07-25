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В «ДНР»: 6-летний мальчик выбежал на дорогу перед экскаватором

25.07.20 17:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за неделю в ДТП травмированы 3 ребенка-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В Кировском районе Донецка водитель автомобиля «ЗАЗ-110387» совершил наезд на 7-летнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дворовой территории из-за стоящего автомобиля. В результате удара о заднюю часть двигавшегося авто мальчик получил травму ноги.

В Харцызске водитель мотоцикла Viper совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть перед транспортным средством. В результате ДТП девочка-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В Моспино 6-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу перед двигавшимся экскаватором «Борекс-2102» и ударился головой о ковш. В результате ДТП ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу.

«В летний период совершено 10 ДТП с участием детей-пешеходов. Каждое второе автопроисшествие из этого количества совершено по причине нарушения несовершеннолетними ПДД», – уверяют в «МВД».

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