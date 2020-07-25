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В Донецке цветет кофейное дерево (Фото)

25.07.20 17:49
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В «ДНР» в Донецком ботаническом саду впервые расцвело кофейное дерево. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Впервые в оранжерее Донецкого ботанического сада расцвело кофейное дерево. Его родиной считается Африка, но даже несмотря на это, дерево отлично прижилось», – отмечается в сюжете.

На растущем в оранжерее Coffea arabica появились белые цветы, напоминающие жасмин. Цветы имеют насыщенный аромат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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