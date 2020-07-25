Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину от COVID-19 , – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19, когда она будет изготовлена. Об этом шла речь на совещании главы государства с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил последние данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения – 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных – Ровенщина, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тыс. населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовщину и Буковину из-за заполнения койко-мест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех остальных регионах – более 40%.

Денис Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.

Президент поинтересовался продвижением своего задания по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и поддерживает контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

Дополнительно главе государства сообщили, что после пожара на Луганщине уже восстановлен 301 жилой дом.