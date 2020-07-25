Эти люди вернуться не смогут: В «ДНР» сообщили, кого не пропустят через КПП

В «ДНР» не изменят решение и не пустят людей, которые выехали на подконтрольную украинским властям территорию и расписались в том, что не будут возвращаться до окончания пандемии. Об этом, отвечая на вопрос дончанки Майи Пироговой, заявил сотрудник штаба «Здоровое движение» Сергей Кондрыкинский.

В частности, Пирогова адресовала Кондрыкинскому вопрос о том, почему не могут выехать из «ДНР» люди, у которых есть справка внутренне перемещенного лица.

«Есть договоренности, и они достигались не один месяц», – уверяет сотрудник штаба.

По его словам, были разработаны правила, которые гласят, что люди могут проехать через линию разграничения только по гуманитарным коридорам. «С нашей стороны нет никаких препятствий, никаких согласований для тех людей, которые покидают нашу территорию и возвращаются к себе домой. Чтобы выехать туда, нужно только знать дату, когда будет гуманитарный коридор, и в рамках этой даты выехать к себе домой», – утверждает Сергей Кондрыкинский.

«Наши граждане, которые зарегистрированы и постоянно проживают здесь, они должны проходить согласование через штаб. Потому что мы понимаем, что не всегда человек взвешенно подходит к той ситуации, когда ему требуется покинуть родной дом. И не все люди до конца понимают важность и серьезность этих процессов, потому что человек думает, что он сможет вернуться потом через РФ или какими-то другими путями. Либо что неделя-две и все закончится», – добавляет он.

Кондрыкинский сообщил, что это не так – все не закончится через неделю. «И те люди, которые выезжали в первые дни в первые гуманитарные коридоры – подписывали документ, что они не будут возвращаться», – сообщил он.

Как уверяет представитель штаба, многие из этих людей буквально через неделю стали обращаться в штаб с просьбой вернуться обратно – из-за того, что у них закончились деньги, из-за того, что у них есть острая необходимость и т.д. «К сожалению, все эти люди на территорию ДНР вернуться не смогут, как было обозначено изначально. По окончанию пандемии. Есть индивидуальные ситуации, связанные с жизненно важными вещами, как операция и т.д. Каждый случай индивидуален и решение принимает межведомственный штаб», – заявил Кондрыкинский.

По его словам, каждое обращение изучает большое количество задействованных людей, в том числе представители «министерств». «Поэтому только в очень острых, важных, жизненно важных обстоятельствах дают человеку такую возможность… Все остальные случаи отклоняются», – сказал он.

Напомним, в «ДНР» через линию разграничения не пропустили 22 человека – из-за отсутствия в согласованных «республикой» списках.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube