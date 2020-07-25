В «ДНР» сообщили, почему через линию разграничения не пускают тех, кто едет на похороны близких

В «ДНР» не пускают людей, которые едут на похороны близких, за исключением ситуации, когда умершего некому хоронить. Об этом, отвечая на вопрос дончанки Майи Пироговой, заявил сотрудник штаба «Здоровое движение» Сергей Кондрыкинский.

Пирогова спросила, почему ситуации людей, которым нужно попасть на похороны близких, штаб рассматривает долго и с неизвестным решением.

Сергей Кондрыкинский уверяет, что связанные с похоронами и операциями ситуации рассматриваются оперативно. «Там, где у человека есть причина – когда маму, папу либо ребенка некому хоронить – в таких случаях предпринимались все оперативные меры, чтобы помочь. Если же – и таких ситуаций было большинство – человек хочет приехать на похороны близкого, понятно, что это его право и он хочет это сделать. Но если мы посмотрим указ и все что прописано, то мы четко понимаем, что человек даже теоретически не может это сделать. Он заезжает, он на две недели попадает в самоизоляцию или обсервацию», – заявил он.

Еще один момент, как сообщил представитель штаба, в том, что у такого человека будет много контактов, так как на похороны собирается все окружение. «Соответственно, всем людям в таких ситуациях было отказано… Нравится или не нравится, эти правила должны соблюдать все», – уверяет Кондрыкинский.

Напомним, в «ДНР» через линию разграничения не пропустили 22 человека – из-за отсутствия в согласованных «республикой» списках.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube