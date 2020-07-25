Столб дыма был виден даже из Шахтерска: Что сегодня горело в «ДНР»

В неподконтрольной украинским властям Макеевке потушили большой пожар. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди рассказывают о том, что пожар произошел на территории отвалов, которые принадлежат «Ясиновскому коксохимическому заводу» в Макеевке.

«На терриконе есть котлован, куда сливается мазут и прочие отходы ЯКХЗ. Там находится специальный генератор и подключенный к нему насос внизу котлована для откачки указанных отходов. За процессом должны наблюдать несколько рабочих. Вероятно, произошло замыкание или другой инцидент из-за неисправности насоса или невнимательности сотрудников, в результате чего началось возгорание», – объясняют местные жители.

В соцсетях отмечают, что горение продолжалось порядка 3-х часов. Столб дыма в ясную погоду был виден даже из Шахтерска и Старобешево (после переименования – Кальмиусское).

«К тушению привлекалось минимум 3 пожарных автомобиля с личным составом из Макеевки. Сейчас пожар окончательно ликвидирован», – сообщают очевидцы.

При этом «официальной» информации от «МЧС» о пожаре нет.