ФК «Шахтер» победил в чемпионате Украины благодаря спортивному принципу, – Павелко

ФК «Шахтер» победил в чемпионате Украины «благодаря спортивному принципу». Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, комментируя итоги чемпионата в этом сезоне, передает «Сегодня».

«Чемпионом стал "Шахтер" по спортивному принципу, за что, я думаю, все болельщики его поддержат и будут ждать его уже в групповом этапе Лиги чемпионов. Остальные команды также в очень сложной трудной борьбе выявили всех наших представителей (в еврокубках – ред.). И сейчас как раз плей-офф в последнюю путевку в УЕФА», – сказал Андрей Павелко.

Павелко также подчеркнул, что не каждая страна Европы смогла закончить футбольный чемпионат.

«Не каждая страна в Европе смогла. Мы знаем, что и Франция, и Нидерланды не смогли доиграть чемпионаты. И я очень благодарен за содействие Минздрава, всех владельцев клубов, что мы сделали все для того, чтобы на футбольном поле лучшие команды выявили победителей», – сказал президент Украинской ассоциации футбола.

Как сообщалось ранее, 20 июня, в 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» обыграл «Александрию» и досрочно стал обладателем титула чемпиона Украины.