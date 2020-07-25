Лисянский рассказал о ситуации на шахте в «ДНР», где был ядерный взрыв

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области не проводится откачка воды на шахте*, в которой во времена СССР испытывали ядерное оружие. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«По поручению уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, мной осуществлен мониторинг за соблюдением прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Недавно правозащитными организациями Украины была распространена информация по выходу на поверхность радиоактивных шахтных вод на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей с закрытой шахты "Юнком", где в советское время был осуществлен подземный ядерный взрыв», – написал Лисянский.

По его словам, шахта «Юнком» принадлежала к системе подземной откачки шахтных вод ГП «Орджоникидзеуголь» и «Артемуголь».

«С начала оккупации территорий ОРДЛО все шахты этих производственных объединений были закрыты. Откачка воды постепенно прекращалась. Проведя мониторинг совместно с партнерскими правозащитными организациями, работающими в ОРДЛО ("Восточная правозащитная группа"), стало известно, что горная выработка, где находилась так называемая радиоактивная капсула в шахте "Юнком", была затоплена в конце 2016 года», – написал представитель омбудсмена.

«В настоящее время откачка воды на шахтах промышленных объединений "Орджоникидзеуголь" и "Артемуголь" не производится. Ситуация с выходом радиационных вод фактически неконтролируемая. Оккупационные службы РФ не контролируют этот вопрос и пытаются его игнорировать», – добавил он.

Также Лисянский получил информацию от правозащитников, работающих в ОРДО, что сейчас там развиваются множество копанок для добычи угля на горизонтах глубиной до 300 м. «Для того чтобы не было подтопления, они привлекли ростовскую компанию для откачки воды, которая расположилась в районе шахты "Полтавской" (в Енакиево – ред.). Речь не идет о полной откачке шахтных вод, эта фирма осуществляет откачку воды только для тех копанок, которые работают на горизонте не глубже 300 метров в черте города Енакиево. Это не является спасением, в связи с тем, что система шахтных вод "Артемуголь" и "Орджонекидзеуголь" охватывает территории городов Горловки, Углегорска и Енакиево», – сообщил он.

«Также зафиксировано, что из шахт им. Карла Маркса, Ольховатской, Булавинской продолжается вывозиться металлолом в РФ. По поручению уполномоченной вместе с правозащитниками мы продолжаем работать над получением информации», – добавил он.

*Напомним, что шахта «Юнком» расположена в городе Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск, Донецкая обл.). Ранее входила в состав угольного объединения «Орджоникидзеуголь». Шахта считалась опасной из-за скопления газа. 16 сентября 1979 года с целью снижения напряжения в горном массиве здесь был произведен подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). После этого образовалась стекловидная ядерная капсула, которая находится под землей по сей день. В последние годы шахта «Юный коммунар» функционировала в режиме откачки воды.

По информации МинВОТ, «Юнком» была спроектирована и засекречена российским центром «Арзамас 16», подробной информации по этому объекту у Украины нет до сих пор.

В «ДНР» проинформировали, что откачка воды на шахте «Юнком» полностью остановлена. В этой связи существует опасность, что ядерная капсула, находящаяся в шахте, начнет затапливаться.

Экологи считают, что затопление шахты «Юнком» может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой области внесла сведения о шахте «Юнком» в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины.