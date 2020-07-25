Объединенные силы начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам и восстановления поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой и Луганской областей.

«Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции», – сообщили в штабе.

Там уточнили, что дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей внедряются на местах. Начиная с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. И в то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН.

В штабе отметили, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего срывались по вине незаконных вооруженных формирований.

С целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ. Также штаб Операции возобновляет практику информирования общественности о текущей ситуации через уполномоченного представителя.