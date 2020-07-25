Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» назначен на август: Из Германии пришла тревожная новость

Менее 2-х недель осталось до возобновления футбольных еврокубков, прерванных из-за пандемии коронавируса. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Вольфсбург» состоится 5 августа на НСК «Олимпийский» в Киеве без зрителей. И тут из Германии пришла тревожная новость – в команде есть зараженный коронавирусом. Об этом сообщает «Сегодня».

Защитник «Вольфсбурга» Кевин Мбабу сдал тест на COVID-19, и он оказался положительным. На данный момент 25-летний футболист находится дома на самоизоляции и, по словам спортивного директора клуба Марселя Шефера, его болезнь проходит без симптомов. Тем не менее, в «Вольфсбурге» примут все меры предосторожности, чтобы не дать вирусу распространиться в клубе. Отметим, что в этом сезоне Мбабу забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.

В первом матче «Шахтер» в Германии одержал победу со счетом 2:1. У дончан голами отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио. При этом обе команды по ходу встречи не реализовали по одному пенальти. У «горняков» не смог забить с «точки» Коваленко, а у «Вольфсбурга» – Вегхорст.

Победитель пары «Шахтер» – «Вольфсбург» в четвертьфинале Лиги Европы встретится с лучшей командой из пары «Айнтрахт» – «Базель». В первом матче швейцарцы одержали уверенную победу 3:0 и практически гарантировали себе путевку в 1/4 финала.