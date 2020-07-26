Сводка из зоны ООС за 25 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелы противника не зафиксированы. За исключением 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельске, Лебединский, Опытное, и Водяное. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди личного состава нет.

«Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 0 часов 27 июля», – говорится в сообщении.

В «ДНР» заявили, что иж позиции вчера были обстреляны всего 1 раз – район аэропорта Донецка (терминал ДАП). Общее количество примененных боеприпасов – 2 единицы. «Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке», – отметили в представительстве «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

В «ЛНР» отмечают, что вчера были обстреляны их позиции в районе Золотое-5, в результате чего повреждения получили жилой дом, электроподстанция и линия электропередачи (ЛЭП).