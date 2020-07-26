Донетчина: Большее всего людей от коронавируса умерли в Славянске

За прошедшие сутки в Донецкой области зафиксированы 9 новых случаев заражения COVID-19, а также одна смерть от этой болезни. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 850 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 632 пациентов;

летальных случаев – 12.

В том числе по населенным пунктам и районах области:

Славянск (со Святогорском) – 439;

Мариуполь – 162;

Краматорск – 55;

Бахмут – 29;

Славянский район (с городом Николаевка) – 27;

Марьинский район – 18;

Дружковка – 17;

Константиновка – 15;

Великоновоселковский район – 10;

Мангушский район – 9;

Мирноград – 9;

Добропольский район – 8;

Селидово – 7;

Бахмутский район (с Светлодарск и Соледарский ОТГ) – 7;

Лиман – 6;

Никольский район – 6;

Волновахский район – 5;

Константиновский район – 5;

Покровск – 4;

Торецк – 3;

Покровский район – 2;

Новогродовка – 2;

Александровский район – 2;

Доброполье (с Белозерским) – 2;

Авдеевка – 1;

Угледар – 1.

Летальные случаи, связанные с коронавирусом отмечены в следующих городах: