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Донетчина: Большее всего людей от коронавируса умерли в Славянске

26.07.20 09:41
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

За прошедшие сутки в Донецкой области зафиксированы 9 новых случаев заражения COVID-19, а также одна смерть от этой болезни. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 850 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 632 пациентов;
  • летальных случаев – 12.

В том числе по населенным пунктам и районах области:

  • Славянск (со Святогорском) – 439;
  • Мариуполь – 162;
  • Краматорск – 55;
  • Бахмут – 29;
  • Славянский район (с городом Николаевка) – 27;
  • Марьинский район – 18;
  • Дружковка – 17;
  • Константиновка – 15;
  • Великоновоселковский район – 10;
  • Мангушский район – 9;
  • Мирноград – 9;
  • Добропольский район – 8;
  • Селидово – 7;
  • Бахмутский район (с Светлодарск и Соледарский ОТГ) – 7;
  • Лиман – 6;
  • Никольский район – 6;
  • Волновахский район – 5;
  • Константиновский район – 5;
  • Покровск – 4;
  • Торецк – 3;
  • Покровский район – 2;
  • Новогродовка – 2;
  • Александровский район – 2;
  • Доброполье (с Белозерским) – 2;
  • Авдеевка – 1;
  • Угледар – 1.

Летальные случаи, связанные с коронавирусом отмечены в следующих городах:

  • Славянск – 4;
  • Бахмут – 2;
  • Дружковка – 1;
  • Мариуполь – 1;
  • Светлодарск – 1;
  • Покровск – 1;
  • Великоновоселковский район – 1;
  • Добропыльський район – 1.

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