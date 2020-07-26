Донетчина: Большее всего людей от коронавируса умерли в Славянске

За прошедшие сутки в Донецкой области зафиксированы 9 новых случаев заражения COVID-19, а также одна смерть от этой болезни. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 850 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 632 пациентов;
- летальных случаев – 12.
В том числе по населенным пунктам и районах области:
- Славянск (со Святогорском) – 439;
- Мариуполь – 162;
- Краматорск – 55;
- Бахмут – 29;
- Славянский район (с городом Николаевка) – 27;
- Марьинский район – 18;
- Дружковка – 17;
- Константиновка – 15;
- Великоновоселковский район – 10;
- Мангушский район – 9;
- Мирноград – 9;
- Добропольский район – 8;
- Селидово – 7;
- Бахмутский район (с Светлодарск и Соледарский ОТГ) – 7;
- Лиман – 6;
- Никольский район – 6;
- Волновахский район – 5;
- Константиновский район – 5;
- Покровск – 4;
- Торецк – 3;
- Покровский район – 2;
- Новогродовка – 2;
- Александровский район – 2;
- Доброполье (с Белозерским) – 2;
- Авдеевка – 1;
- Угледар – 1.
Летальные случаи, связанные с коронавирусом отмечены в следующих городах:
- Славянск – 4;
- Бахмут – 2;
- Дружковка – 1;
- Мариуполь – 1;
- Светлодарск – 1;
- Покровск – 1;
- Великоновоселковский район – 1;
- Добропыльський район – 1.