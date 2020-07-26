Боятся ДРГ: В «ДНР» пояснили, почему не открывают линию разграничения

У «ДНР» полностью открыты «границы» с Россией, но линию разграничения с подконтрольной Украине территорией «республика» открывать не собирается. Если ранее основной причиной называлось боязнь завоза с подконтрольной территории коронавируса, то сейчас мотив закрытия линии разграничения – боязнь проезда диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом рассказал Сергей Кондрыкинский, сотрудник штаба «Здоровое движение», который принимает от населения заявки на пересечение линии разграничения.

«Мы 6 лет прямо воюем с Украиной. Например, группы ДРГ сюда проникают. Соответственно, для нас полноценное закрытие границ говорит о том, что мы заботимся о своей безопасности. Российская Федерация – это наша большая родина, и Россия для нас – единственный источник жизни для выживания в данной ситуации. Российская Федерация со своими спецслужбами, иными органами делает все, чтобы защитить своих граждан и людей, которые находятся на территории РФ. И перед тем, как заехать к нам, они проходят ряд проверок там», – пояснил Кондрыкинский.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube