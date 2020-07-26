«ДНР» откроет КПП в Еленовке 27 июля

Завтра, 27 июля, «ДНР» открывает контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 26 июля, сообщает «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом, который курирует вопрос пересечения линии разграничения.

КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд по тем же правилам, как и ранее:

въезд в «республику» будет осуществляться только по разрешительным спискам штаба;

для выезда из «ДНР» необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Все лица, прибывшие в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, будут с КПП направляться на 14-дневную обсервацию в «республиканские» больницы.

Как сообщалось ранее, на период карантина КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам.