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В Украине 920 новых случаев COVID-19

26.07.20 11:32
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проведено 963 641 тестирование методом ПЦР, выписаны 310 пациентов. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Таким образом, с начала карантина в Украине 64849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 1605 летальных;
  • 35807 пациентов.

Регистрация коронавирусной болезни по регионам:

  • Винницкая область – 2549 случаев;
  • Волынская область – 3560 случаев;
  • Днепропетровская область – 1329 случаев;
  • Донецкая область – 850 случаев;
  • Житомирская область – 1709 случаев;
  • Закарпатская область – 4841 случай;
  • Запорожская область – 734 случая;
  • Ивано-Франковская область – 4025 случаев;
  • Кировоградская область – 693 случая;
  • Киев – 7620 случаев;
  • Киевская область – 3503 случая;
  • Львовская область – 8832 случая;
  • Луганская область – 120 случаев;
  • Николаевская область – 546 случаев;
  • Одесская область – 2907 случаев;
  • Полтавская область – 394 случая;
  • Ровенская область – 5623 случая;
  • Сумская область – 430 случаев;
  • Тернопольская область – 2725 случаев;
  • Харьковская область – 3381 случай;
  • Херсонская область – 219 случаев;
  • Хмельницкая область – 1059 случаев;
  • Черновицкая область – 5592 случая;
  • Черкасская область – 897 случаев;
  • Черниговская область – 711 случаев.

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