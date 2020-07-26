В Украине 920 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проведено 963 641 тестирование методом ПЦР, выписаны 310 пациентов. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Таким образом, с начала карантина в Украине 64849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 1605 летальных;
- 35807 пациентов.
Регистрация коронавирусной болезни по регионам:
- Винницкая область – 2549 случаев;
- Волынская область – 3560 случаев;
- Днепропетровская область – 1329 случаев;
- Донецкая область – 850 случаев;
- Житомирская область – 1709 случаев;
- Закарпатская область – 4841 случай;
- Запорожская область – 734 случая;
- Ивано-Франковская область – 4025 случаев;
- Кировоградская область – 693 случая;
- Киев – 7620 случаев;
- Киевская область – 3503 случая;
- Львовская область – 8832 случая;
- Луганская область – 120 случаев;
- Николаевская область – 546 случаев;
- Одесская область – 2907 случаев;
- Полтавская область – 394 случая;
- Ровенская область – 5623 случая;
- Сумская область – 430 случаев;
- Тернопольская область – 2725 случаев;
- Харьковская область – 3381 случай;
- Херсонская область – 219 случаев;
- Хмельницкая область – 1059 случаев;
- Черновицкая область – 5592 случая;
- Черкасская область – 897 случаев;
- Черниговская область – 711 случаев.