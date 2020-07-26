В Украине 920 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проведено 963 641 тестирование методом ПЦР, выписаны 310 пациентов. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Таким образом, с начала карантина в Украине 64849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

1605 летальных;

35807 пациентов.

Регистрация коронавирусной болезни по регионам: