В трех километрах от фронта: Как живет село с ограниченным доступом в Марьинском районе (Фото)

На дороге возле села Славное – блокпост, если промахнуться с поворотом и проехать прямо, то можно попасть в неподконтрольный Донецк.

Сейчас селяне говорят, что живут в трех километрах от линии разграничения, а в период с 2014 по 2015-й – это была настоящая линия огня.

«Когда это все началось, мы считали, что мы далеко. Когда все пошло конкретно, серьезно, что надо было уезжать, сначала мы думали на Тарамчук переехать, когда начали бить по Славному. Получилось так, что только мы собрались туда переезжать, в тот дом попал снаряд. Потом решили, что можно в Новомихайловку переехать. И та же ситуация. Мы решили, что не будем больше дергаться, будем находиться в своем доме. По крайней мере, мы знаем, куда нам спрятаться, как нам скрыться», – рассказывает местная жительница Елена Кисена.

Она – одна из 58 человек, которые остались в Славном. До войны их было около 350, но большинство переселились в более безопасные населенные пункты рядом. А есть, кто поехал в Россию или на западную Украину.

Сейчас Славное – село с ограниченным доступом, но оно было закрытым, когда здесь жили военные. «У населения нет доступа к медицине, нет доступа к продуктам. Ближайшее село Новомихайловка – до 6 километров. И для пожилых, а там в основном 60+, это очень серьезная проблема», – говорит Татьяна Любарова, глава штаба общественной организации «Пролиска» в Марьинском районе.

А вот другое село Марьинского района – Тарамчук – остается закрытым до сих пор. Потому что военные и сейчас здесь живут. Попасть в Тарамчук можно, но на это надо разрешение. Такой документ выдают в штабе Операции Объединенных сил.

Но Татьяна Любарова говорит, что не слышала ни об одном таком разрешении, которо выдали бы

В Славное общественный транспорт не ездит. Если нужно направиться в районный центр, местные нанимают машину. «В Марьинку – 150-200 (грн) в зависимости от того зачем. Можно ехать, чтобы купить продукты или съездить в какую-то службу, а можно ехать, чтобы взять цемент или корм. Это тоже играет свою роль», – говорит о расценках на авто жительница Елена Кисена.

В Славном нет ни одного магазина и даже не обеспечивают завоз необходимых товаров. Ближайшее место, где можно скупиться – в шести километрах, в Новомихайловке. Кто передвигается на автомобиле, кто на велосипеде.

Дети школьного возраста пока только в двух семьях, в частности, у Елены Кисена, школьный автобус не ездит. «У нас еще есть школьница, она в 9-м классе. Мама нанимает машину, а мы возим своих же», – говорит Елена, в семье которой автомобиль.

Впоследствии она уточняет, что все-таки нечто похожее на пассажирские перевозки есть. Трижды в месяц гуманитарная организация организует рейсы для жителей Славного и соседних сел: «Мы записываемся, кому надо. От села может поехать 5 человек, потому что они берут наше село, Новомихайловку, Парасковеевку и автобус едет или на Курахово, или на Красногоровку».

Поскольку регулярного транспортного сообщения нет, большинство селян нигде не работают. Сейчас только два человека ездят на работу в Новомихайловку. «В основном, живут за счет гуманитарки, продукты – то, что вырастили, старики – пенсия, а те, кто не работает, в основном "протягивают" за счет того, что на огороде, что гуманитарные организации дают», – замечает Елена Кисена.

Раз в месяц в Славное приезжает почтальон, в том числе привозит пенсии.

В селе есть фельдшерского пункта, но он постоянно закрыт. Раз в месяц в Славное приезжает семейный врач, в другое время селяне при необходимости должны ехать в больницу в Новомихайловке.

Но настоящая проблема – отсутствие воды. Сейчас в Славном на все село один колодец с питьевой водой. Пробурить скважину – не проблема. Еще до войны они появились чуть ли не в каждом дворе. Но пользы из них сейчас никакой. «Скважины почти в каждом дворе. Только вода ушла. В момент обстрела. Возможно, потому что исчезла вода из пруда. У нас тут был довольно хороший ставок. Во-первых, он пересох, а, во-вторых, там столько снарядов, что никто не полезет его чистить. Возможно, где-то что-то сместилось», – говорит Елена.

Дома в Славном частично разбиты, частично – ограблены еще в 2014-2015 годах.

В прошлом году чешская гуманитарная организация «People in need» («Человек в беде») отремонтировала крыши в домах, где живут люди, и вставила пластиковые окна. До того, после боев 2014 года, в селе не было ни одного дома с уцелевшим крышей.

Гуманитарная миссия «Пролиска» подарила наиболее активным жителям отдаленных сел электровелосипеды. Один из них теперь есть у дочери Елены Кисена.

Что касается отношений жителей с украинскими военными, то ключевую роль играет человеческий фактор. По словам Елены, именно батальон, которым их запугивали, впоследствии способствовал тому, что в селе в конце концов восстановили электроснабжение.